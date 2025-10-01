Brandgefahr durch Schrottautos in Favoriten gebannt

Verlassene Autos direkt neben einem Spielplatz sorgten in Favoriten für akute Gefahr. Ölspuren und Zigarettenreste machten das ÖBB-Gelände zu einem Risiko für Kinder und Anwohner. Nun griff die Gruppe Sofortmaßnahmen durch und ließ die Schrottfahrzeuge entfernen.

Auf einem verwahrlosten ÖBB-Grundstück in Favoriten wurden am Mittwoch verlassene Autos entfernt. Die Fahrzeuge befanden sich in schlechtem Zustand, aus ihnen war Öl ausgetreten. Zwischen den Wracks lagen zahlreiche Zigarettenstummel, die unmittelbare Nähe zu einem Spielplatz und Wohnhäusern verstärkte die Sorge um Umwelt und Sicherheit.

Ausgelöst durch einen Hinweis rückte die Gruppe Sofortmaßnahmen zum Einsatz aus. Gemeinsam mit der MA 48 und der ÖBB ließ sie fünf Fahrzeuge abschleppen. "Wir sprechen hier nicht nur von Schrottautos, sondern von potenziellen Gefahren mitten in einem Wohngebiet", erklärte Walter Hillerer, der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Die Lage sei ernst, da Öl und Zigarettenreste das Brandrisiko deutlich erhöhten.

Gruppe Sofortmaßnahmen entfernt Schrottautos in Wien-Favoriten. © Gruppe Sofortmaßnahmen

An diesem Gelände gab es bereits mehrfach Einsätze, da er von Jugendgruppen als Treffpunkt genutzt wurde. "Um solche Gefahrenstellen zu beseitigen, sind in diesem Grätzel bereits weitere Aktionen geplant“, so Hillerer laut Medieninformation.