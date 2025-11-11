Alles zu oe24VIP
Bürgermeister Ludwig bleibt bei Sonntagsöffnung stur
© APA/HELMUT FOHRINGER

Wiener Konferenz

Bürgermeister Ludwig bleibt bei Sonntagsöffnung stur

11.11.25, 10:22
Teilen

Das Thema Sonntagsöffnung spaltet Meinungen und selbst Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ihm nahe Wirtschaftsvertreter und Koalitionspartner. Doch Ludwig untermauerte bei der Wiener Konferenz sein Statement.

Vor allem aufgrund des anstehenden Song Contests 2026 fordern einige eine Öffnung der Geschäfte am Sonntag, darunter auch Ludwigs Vertrauter und Wirtschaftskammerpräsident Wien Walter Ruck. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling von den Neos plädiert dafür ebenfalls seit Sommer.

Der Bürgermeister spricht aber weiterhin ein Machtwort und sagte bei der Wiener Konferenz am Wochenende: "Ich sage euch ganz klar: Es wird keine Sonntagsöffnung in Wien geben!" Dabei merkte Ludwig eine Umfrage der GPA an, laut der sich 75 Prozent der Befragten gegen eine Sonntagsöffnung aussprechen.

Bei der EURO auch nichts gebracht

Als Gründe genannt wurden vor allem, dass der Sonntag ein Tag für die Familie und die Freizeit bleiben sollte sowie Probleme bei der Kinderbetreuung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem hätte die Sonntagsöffnung zur Fußball-EM 2008 gar nichts gebracht.

"Ich kann euch nur sagen, auch wenn das unpopulär ist, ich bin gegen eine Sonntagsöffnung."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

