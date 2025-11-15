Christbaum mit 2.000 Lichtern begeistert Besucher

Der Baum wird den Rathausplatz bis einschließlich 26. Dezember erleuchten.

28 Meter hoch, rund 50 Jahre alt und ein Stammdurchmesser von 65 Zentimetern – eine Fichte aus dem Tiroler Unterland, genauer gesagt aus Hopfgarten im Brixental, erleuchtet seit heute den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz.

Christkindlmarkt am Rathausplatz ist offiziell eröffnet. © TZOe Fuhrich

Nachdem der Christkindlmarkt gestern, Freitag, eröffnet hat, wurde die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaumes und des restlichen Rathausparks heute im Beisein von Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Landeshauptmann Anton Mattle in Betrieb genommen. Der Baum wird den Rathausplatz bis einschließlich 26. Dezember erleuchten.

Die Fichte ist bereits die siebte Baumspende Tirols an Wien – vor zehn Jahren, im Jahr 2015, war dies das letzte Mal der Fall. Mattle betonte die symbolische Bedeutung des Baumes als Zeichen für das Miteinander. "Der Tiroler Baum soll uns daran erinnern, das Miteinander vor das Trennende zu stellen. Danke an alle, die das möglich gemacht haben und ein besonderer Dank an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig für die Gastfreundschaft", freut sich Mattle, der direkt von der Landeshauptleute-Konferenz in der Steiermark angereist ist, über den Tiroler Baum in der Bundeshauptstadt.

"Tirol zeigt starke Präsenz in der Bundeshauptstadt – politisch, aber eben auch in Form des heurigen Christbaumes am Wiener Christkindlmarkt. Dass die Fichte aus Hopfgarten im Brixental den Weg von Tirol nach Wien mit Bravour gemeistert hat und nun den Wiener Rathausplatz schmücken darf, ist vielen helfenden Händen zu verdanken", sagt Tirols Landeshauptmann Mattle. © TZOe Fuhrich

Ludwig hob die Tradition der Baumspende und ihren verbindenden Charakter zwischen den Bundesländern hervor. "Ich freue mich sehr, dass uns heuer erneut ein so beeindruckender Christbaum aus Tirol geschenkt wurde. Diese Baumspende steht für den starken Zusammenhalt in Österreich, auch über Bundesländergrenzen hinweg– gerade in der Vorweihnachtszeit ein wichtiges Zeichen. Die Fichte aus Hopfgarten ist nicht nur ein Blickfang, sie verbindet uns alle auf besondere Weise", so Wiens Bürgermeister Ludwig.

"Ich lade alle Wienerinnen und Wiener, aber auch unsere zahlreichen Gäste, herzlich ein, den Wiener Christkindlmarkt zu besuchen, die festliche Atmosphäre zu genießen und gemeinsam einen Moment der Ruhe, des Miteinanders und der Vorfreude zu erleben", sagte Bürgermeister Ludwig anlässlich der Eröffnung. © TZOe Fuhrich

1.000 Kugeln und 2.000 Lichter

Der Baum wurde Ende Oktober nach Wien transportiert, vom Stadtgartenamt in Form gebracht und mit rund 1.000 roten und goldenen Kugeln sowie 2.000 LED-Lichtern geschmückt.

© TZOe Fuhrich

Mit der Illuminierung starteten auch beliebte Attraktionen wie der "Herzerlbaum" und der "Herzerlflug", ein großes leuchtendes Herz, das nach Einbruch der Dunkelheit alle 30 Minuten erstrahlt.

Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung von der Kapelle Hopfgarten und der Gardemusik Wien. Zudem absolvierte das Wiener Christkind, dargestellt von der 24-jährigen Lena aus dem 15. Bezirk, seinen ersten Auftritt der Saison.

Kapelle Hopfgarten © TZOe Fuhrich

Gardemusik Wien © TZOe Fuhrich

Das Wiener Christkind – heuer erneut dargestellt von der 24-jährigen Lena aus dem 15. Bezirk – wird in den kommenden Wochen jeweils dienstags (ausgenommen 23.Dezember) sowie am 6. Dezember vor Ort sein und die Wünsche der jüngsten Besucher*innen entgegennehmen. © TZOe Fuhrich

Der Christkindlmarkt ist bis 26. Dezember geöffnet, der Eistraum bis 6. Jänner 2026.