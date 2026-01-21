Cocktailgenuss zum Schilling-Preis von 1996

Die First American Bar feiert ihr 30-jähriges Jubiläum.

Seit drei Dekaden steigern die beiden Barbetreiber Zoran Djurovic und Ababacar »Baba« Sy nun schon die Lebensfreude ihrer Gäste. In der Schulerstraße 16 gleich hinter dem Stephansplatz geht es schließlich um die schönen Dinge des Lebens, nämlich genussvolle Momente, glückliche Stunden und gute Gespräche.

Große Sause zum Geburtstag der Bar

Anlässlich des runden Geburtstags der renommierten Innenstadt-Bar gibt es jeden Monat immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 18 bis 22 Uhr zwei Cocktail-Klassiker zu Preisen wie vor 30 Jahren. Da kann man nur sagen: Zum Wohl!