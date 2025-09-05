Conchita wird zur Stimme der Vielfalt beim Diversity Ball

Conchita kehrt dorthin zurück, wo Vielfalt gefeiert wird und Respekt das Fundament bildet. Am 6. September erfüllt der Diversity Ball das Wiener Rathaus mit Klang, Farbe und Gefühl.

Niemand geringer als Conchita eröffnet die Bühne und mit ihr beginnt ein Abend, der ganz Wien in Bewegung versetzt. Am Samstag feiert der 17. Diversity Ball die Kraft der Vielfalt in allen Formen und Farben. Sechs Dancefloors, Performances in Gebärdensprache und Musik, die unter die Haut geht, verwandeln das Rathaus in ein pulsierendes Zentrum der Inklusion.

Mit Tom Neuwirth alias Conchita steht eine Künstlerin im Rampenlicht, die wie kaum jemand für Akzeptanz und Sichtbarkeit steht. Gemeinsam mit Vincent Bueno und weiteren internationalen Acts bringt sie die Hauptbühne zum Beben. Im Festsaal treffen Drag-Kunst und Glamour aufeinander, wenn Ryta Tale, Metamorkid und Grazia Patrizia den Glam Chamber übernehmen.

© Christine Miess

Der Diversity Ballroom vereint klassischen Walzer mit heißen Latin-Rhythmen. Wer selbst aktiv werden will, kann bei den Workshops von Lillis Ballroom mitmachen. Auf dem Lovemore Floor sorgt eine barrierefreie Tanzfläche dafür, dass niemand ausgeschlossen bleibt.

Deaf Beat Club mit Anna Ulrich

Im Deaf Beat Club wird Musik zum körperlichen Erlebnis. DJane Anna Ullrich lässt mit Subwoofern und spezieller Soundarchitektur die Beats durch den Raum vibrieren. Gäste, die nichts hören können, spüren hier den Rhythmus mit jeder Faser. Der Club eröffnet eine neue Art, Musik zu erleben und lädt zum Perspektivwechsel ein. Wer seine eigene Stimme zeigen möchte, findet auf der inklusiven Karaoke-Bühne einen besonderen Platz. Während einLied gesungen wird, übersetzt Pam Eden es simultan in Österreichische Gebärdensprache. Für hörende und gehörlose Gäste entsteht dadurch ein gemeinsames Erlebnis, das Musik sichtbar macht.

Barrierefreiheit zum Erleben

Ein stiller, aber intensiver Programmpunkt ist die Dunkelbar. Blinde und sehbehinderte Kellnerinnen und Kellner übernehmen hier den Service in völliger Dunkelheit. Der Raum entzieht dem Sehen die Bedeutung und schenkt den übrigen Sinnen volle Aufmerksamkeit. Gleich daneben zeigt die Ausstellung "World Unseen" von Canon, wie berührend Fotografie sein kann. Bilder in Reliefdruck, ergänzt durch Braille und Videos in Gebärdensprache, machen Kunst auf mehreren Ebenen erlebbar.

Preis der Vielfalt

Bereits vor dem Ballabend wird der "Preis der Vielfalt" verliehen. Die renommierten Statuen tragen den Titel "I AM" und stammen von der Künstlerin Sabine Wiedenhofer. Damit werden Organisationen und Einzelpersonen geehrt, die sich unermüdlich für eine offene und vielfältige Gesellschaft einsetzen.

Der Diversity Ball 2025 ist mehr als ein Fest. Er ist ein Statement, ein Erlebnis und ein Versprechen. Hier zeigt sich, wie stark, berührend und schön echte Inklusion sein kann.