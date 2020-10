Corona-Razzia im Türken-Vereinslokal

Am Sonntagabend griff die Polizei massiv gegen Corona-Sünder durch.

Meidling. Bei einer Kontrolle in einem Kulturvereinslokal in Meidling haben Polizisten am Sonntagabend laut Polizeisprecher Markus Dittrich Dutzende Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz ausgestellt.

Im Beldibi-Kulturverein wurden Regeln ignoriert

Razzia. Die Beamten stellten in dem Lokal des Beldibi-Kulturvereins in der Schallergasse fest, dass sämtliche Bestimmungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie missachtet wurden.

Kuschelkurs. 18 Menschen saßen auf engem Raum beisammen und spielten Karten.

Keiner der Anwesenden trug demnach einen Mund-Nasen-Schutz, vom Babyelefanten war auch keine Rede: Der Mindestabstand von einem Meter wurde nicht eingehalten, darüber hinaus gab es entgegen der neuen Corona-Verordnung keine zugewiesenen Sitzplätze.

Veranstaltung wird von der Polizei aufgelöst

Anzeigen-Hagel. Die Polizisten lösten die Veranstaltung nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen der Stadt Wien auf. Sowohl der Betreiber des Lokals als auch die Gäste wurde mehrfach angezeigt – insgesamt 42 Mal. Nach dem Einschreiten der Polizei gingen die Gäste des Vereinslokals ohne weitere Debatten nach Hause.

Innenminister Karl Nehammer betonte am Nationalfeiertag, dass die Kontrollen weiter intensiviert werden.