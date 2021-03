Dealer fuhr in Wien mit E-Scooter in Schlangenlinien in Planquadrat

Der 27-Jährige stand vermutlich selbst unter Drogeneinfluss.

Bei einem Verkehrsplanquadrat der Polizei in Wien-Margareten ist den Beamten am Freitagnachmittag ein Drogenlenker in Schlangenlinien entgegengekommen - allerdings nicht mit einem Auto, sondern auf einem E-Scooter. Bei der Überprüfung wurden Cannabis und knapp 3.000 Euro in der Umhängetasche des 27-Jährigen sichergestellt. Als ihn die Beamten wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festnehmen wollten, wurde der Mann aggressiv und verletzte einen Polizisten.

Der 27-Jährige wurde neben dem Vorwurf des Dealens wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Lenken eines E-Scooters im vermutlich suchtmittelbeeinträchtigten Zustand angezeigt, berichtete die Polizei am Samstag. Der Beamte wurde leicht verletzt.