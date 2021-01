"Demo" am Graben war Menschenschlange vor Burgerlokal

Kurzzeitige Aufregung um Menschenmassen in der Wiener Innenstadt: Bei der vermeintlichen Demo handelte es sich um eine Menschenschlange vor dem neu eröffneten Burgerlokal "Five Guys".

Nachdem am Wochenende 15 von 17 Demonstrationen verboten worden waren, sorgte eine Meldung über eine vermeintliche Versammlung am Wiener Graben für Aufregung.

Der oe24-Lokalaugenschein zeigte jedoch: Bei den Menschenmassen handelte es sich nicht um eine der verbotenen Demos, sondern um eine Menschenschlange, die sich vor dem neu eröffneten Burgerlokal "Five Guys" gebildet hatte.

Ansturm auf Burger-Lokal

Bereits Anfang der Woche bildete sich eine lange Menschenschlange vor dem Burger-Lokal im ersten Bezirk - oe24 berichtete. Um das Essen abzuholen, entstand am Montag (25.1.) eine Riesen-Menschenschlange vor dem Lokal, die über den gesamten (!) Wiener Graben ging. "So etwas habe ich in Wien noch nie gesehen", erzählte ein Augenzeuge oe24.at.