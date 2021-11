Die ganze Liste: Wo Ungeimpfte in Wien nicht rein dürfen

In Wien darf man nur noch geimpft oder genesen in die Gastro oder etwa zum Friseur.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigte am Donnerstag nach einem Gespräch mit Experten an, dass ab Ende kommender Woche Zutritt zu Gastronomie, körpernahen Dienstleistungen (wie Friseuren) und Zusammenankünften ab 25 Personen nur erhält, wer geimpft oder genesen ist. Zudem wird ein Impfangebot für 5-12-Jährige geschaffen.



Die 2G-Regel bei Gastronomie und Events sowie bei körpernahen Dienstleistungen soll in Wien bereits ab nächster Woche gelten.



