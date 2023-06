Die Wiener Sommerkinos laufen jetzt an

Bunt wie nie präsentiert sich das Freiluftangebot für Cineasten in Wien.

Wien. Mit dreieinhalb Monaten Programm ist das Kino am Dach das zeitlich betrachtet umfangreichste Open-Air-Kino der Stadt. Angelaufen bereits Anfang Juni, werden auf dem Dach der Hauptbücherei am Gürtel täglich aktuelle Festivalerfolge gezeigt.

Das Volxkino tingelt in seinem 34. Jahr ab sofort noch bis 16. September durch die Stadt und gastiert in Parks, zwischen Gemeindebauten, auf öffentlichen Plätzen und Märkten oder an der Neuen Donau – bei Gratis-Eintritt stehen meist Heimisches und Indie-Filme am Programm.

Das publikumsstärkste Sommerkino geht am 1. Juli los. Zum bereits 33. Mal lädt das vom Stadt Wien Marketing organisierte Film Festival auf den Rathausplatz. Eröffnet wird die Musikfilmreihe mit Mozarts „Zauberflöte“, bis 3. September gibt es bei freiem Eintritt Pop, Oper, Jazz oder Musical auf der 300 m2 großen Leinwand zu sehen.

Schon am 22. Juni öffnet das – laut Eigendefinition – schönste Sommerkino im Augarten. An 60 Abenden werden Filmklassiker vom Filmarchiv Austria gezeigt.

Das Kaleidoskop am Karlsplatz hat an manchen Tagen Gebärdendolmetscher und ist barrierefrei für Gehörlose.

Dazu kommen kleinere Festivals wie dotdotdot, Stumm & laut am Columbusplatz in Favoriten oder frame(o)ut im MQ.