Diese Nachwuchs-Stars rocken heuer die Donauinsel

Das Donauinselfest #dif25 bietet auch heuer wieder eine Bühne für heimische Musik-Neuentdeckungen, die Millionen von Besuchern bei sommerlichen Temperaturen einheizen wollen. Eine erste Vorauswahl wurde am Dienstag beim 15. Rock The Island Contest getroffen.

Insgesamt mehr als 1.000 Acts traten letztes Jahr beim Donauinselfest auf. Und auch heuer stehen die Veranstalter wieder vor der schweren Herausforderung, eine Vorauswahl unter den Besten der Besten zu treffen, die beim größten kostenlosen Freiluft-Festival Europas Millionen von Besuchern einheizen werden.

© Niki Uzelac ×

Vor allem heimischen Nachwuchstalenten will man einmal mehr die Möglichkeit geben, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Eine einmalige Gelegenheit dazu boten der 15. Rock The Island Contest sowie die zweite Ausgabe von RTIC4Kids, wo rot-weiß-rote Musik-Newcomer mit Vielfalt, Leidenschaft und Talent zu glänzen wussten. Unterstützt wurden beide Wettbewerbe vom Drogerie-Fachhändler BIPA.

Ansturm: Rund 320 Bewerbungen

Beim diesjährigen Rock The Island Contest setzte sich aus rund 320 Bewerbungen mit Portrait of Tao, Lia Nell, Fräulein Peter, One Last Glance, Zweimann und Julia Steen sowie den Schenkies eine Handvoll glücklicher Gewinner durch. Ihr Preis: ein Slot auf den großen Bühnen des Donauinselfests, das von 20. bis 22. Juni 2025 unter dem Motto „Deine Insel. Echte Momente“ stattfinden wird – ein Sprungbrett mit echten Perspektiven. Obendrein gibt es jeweils eine satte Gage von 1.500 Euro.

© Daniel Novotny ×

© Daniel Novotny

© Daniel Novotny

„Der Rock The Island Contest ist weit mehr als ein Wettbewerb - er ist eine Bühne für Vielfalt, Leidenschaft und neue musikalische Stimmen. Das Donauinselfest zeigt damit einmal mehr, wie wichtig es ist, aufstrebenden Künstler:innen Raum zu geben, sich auszuprobieren, zu wachsen und sich einem breiten Publikum zu präsentieren - fair, professionell und mit Herz“, erklärt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Im Zeichen des Zusammenhalts

DIF-Veranstalterin und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien Barbara Novak ergänzt: „Das Donauinselfest ist nicht nur Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt, sondern auch ein Festival im Zeichen des Zusammenhalts, der Vielfalt und der Chancengleichheit. Hier treffen unterschiedlichste Musikgenres aufeinander und machen das #dif zu einem Spiegel der kulturellen Lebendigkeit unserer Stadt. Mit dem Rock The Island Contest und dem RTIC4Kids schaffen wir Raum für junge Musiker:innen, um gehört zu werden, Bühnenerfahrung zu sammeln und erste Schritte in die österreichische Musiklandschaft zu setzen. Dass bereits über 150 Acts diesen Weg gegangen sind, zeigt, wie wichtig und wirksam solche Plattformen für heimische Talente sind.“

© Daniel Novotny ×

© Daniel Novotny ×

Seit bereits 42 Jahren wird den Besuchern auf der Donauinsel zu Sommerbeginn ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander.