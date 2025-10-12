Do it yourself: Upcycling beim re:pair Festival

Zum bereits vierten Mal lädt das re:pair Festival im Atelier Augarten dazu ein Dinge zu reparieren, upcyceln und wiederzuverwerten. Aber auch Ernährung und Anplanzen spielt eine wichtige Rolle.

Start ist der 13. Oktober und das Non-Profit-Festival läuft noch bis 31. Oktober. Das Programm umfasst 130 Veranstaltungen und kostenlose Workshops.

So können Besucherinnen und Besucher sich über essbare Wildkräuter informieren, lernen wie man unter anderem Kürbis in Schulen anbaut oder Gemüse einkocht sowie wie man Repair Cream hertstellt.

© kollektiv fischka

Prall gefülltes Programm

Daneben geht es aber eben auch um Textilien, so werden 70 Outfits internationaler Designer rund um das Thema gezeigt - so zim Beispiel Vivianne Westwood. Es geht aber nicht nur um Upcycling, sondern auch um Kreativität und den Wert von Kleidung in der Gesellschaft. Die täglichen Führungen sind erneut kostenlos.

Das Programm konzentriert sich neben Familien auch auf Schüler, weshalb hab auch Workshops für Klassen angeboten werden. Zudem sind wie gewohnt Reperatur-Ambulanzen vor Ort, bei denen man sich Kleidung, Fahrräder oder Instrumente reparieren lassen kann. Kleidertauschaktionen wie ein Tauschkarussell für Männer, Frauen und Kinder wird es ebenfalls geben.