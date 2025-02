Dönermeister verteilt kostenlose Döner in neuer Filiale

Dönermeister lädt am Donnerstag zur Eröffnung seiner neuen Filiale am Hernalser Gürtel 43 ein. Zur Feier des Tages gibt es Gratis-Döner für alle - solange der Vorrat reicht.

Alles Döner in Hernals! Hochwertige Zutaten, saftiges Steakfleisch am Spieß, hauseigene Gewürzmischungen, großzügige Portionen - und das alles zum fairen Preis. So lautet das Erfolgsrezept von Dönermeister, Österreichs erstem Franchise für Premium-Döner.

"Unser Ziel war es von Anfang an, Premium-Döner für alle zugänglich zu machen. Mit der Eröffnung unserer neuen Filiale am 27. Februar am Hernalser Gürtel 43 setzen wir diesen Weg konsequent fort und freuen uns, noch mehr Kunden in Wien mit unserem Konzept zu begeistern", erklärt Gründer Ekrem Tütüncü.

Zur Feier des Tages haben sich er und Mitbegründer Temel Tütüncü ein ganz besonderes Zuckerl einfallen lassen. Am Donnerstag, den 27. Februar kriegen alle Gäste, die zwischen 11 und 17 Uhr vor Ort sind, einen Döner gratis! Solange der Vorrat reicht, haben Gäste die Wahl zwischen einem kostenlosen Beef- und einem Berliner Gemüsehühnchen Döner.

Urban Soul Food

Mit Standorten in Wien, der Westfield Shopping City Süd, EKZ Schwechat und dem Auhof Center hat sich Dönermeister als Premium-Anlaufstelle für Döner-Fans etabliert. Hinter dem Franchise stehen neben Ekrem und Temel Tütüncü - bekannt durch die Kent Group, mit mehr als 45 Jahren Gastronomieerfahrung - Kadir Sicimoglu und Ulas Celikkol.

"Nachhaltigkeit und Regionalität sind essenzielle Bestandteile des Dönermeister-Konzepts. Unsere Zutaten werden lokal bezogen, um Frische und Qualität zu gewährleisten und die heimische Landwirtschaft zu unterstützen. Neben klassischem Döner mit Beef oder Berliner Gemüsehühnchen bieten wir mit der pflanzlichen Alternative 'Urban Soul Food' auch eine vegane Option an", so Temel Tütüncü.

Dönermeister bietet ein bewährtes Franchise-Konzept mit Fokus auf Qualität, Innovation und kulinarischer Exzellenz. Die Marke kombiniert Authentizität mit moderner Gastronomie und lädt Unternehmer ein, Teil ihrer Erfolgsgeschichte zu werden.