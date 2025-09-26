Alles zu oe24VIP
Dominostein Lobautunnel: Seestadt Aspern wird weiter ausgebaut
S1-Spange

Dominostein Lobautunnel: Seestadt Aspern wird weiter ausgebaut

26.09.25, 11:57
Der geplante Bau des Lobautunnels schlug große Wellen, nicht nur an Meinungen, sondern auch geplanten Projekten. Denn mit der kommenden S1 kann auch der Ausbau in der Seesstadt Aspern weitergehen.

Bereits jetzt arbeiten über 5.000 Menschen im neuen Stadtteil, der bisher aber noch nicht einmal fertig gebaut ist. Erst mit der S1-Spange kann die Entwicklung vollendet werden und das 12.000-Einwohner starke, 240 Hektar große Projekt Seestadt Aspern zu seinem (vorläufigen) Finale bringen.

Stadtstraße braucht die S1

Die S1-Spange hängt am Nordteil der S1 und ist essentiell für das Straßennetz in der Donaustadt, speziell rund um die Seestadt. Die Stadtstraße Aspern ist einer der Verknüpfungspunkte, sie verbindet die Seestadt mit der Südosttangente, soll aber eben bis zur S1 führen. Die ASFINAG kann den Bau aber erst finalisieren, wenn es etwas zu verknüpfen gibt.

Immerhin eine weitere Öffi-Anbindung steht bereit. Wie von oe24 berichtet, eröffnet am 6. Oktober die neue Strecke der Straßenbahnlinie 27 bis nach Aspern Nord.

