Drag-Queen-Streit überschattet Neustifter Kirtag

Die Ankündigung, dass am Neustifter Kirtag erstmals eine "Queere Happy Hour" stattfindet, hat im konservativen Döbling die wogen hochgehen lassen. Nichtsdestotrotz feiert die Politprominenz und 100.000 Trachten-Fans wieder ausgelassen.

Ab morgen herrscht wieder Ausnahmezustand in Neustift am Walde. Der Grund ist der alljährliche Neustifter Kirtag, bei dem sich über 100.000 Trachten-Fans, Politiker sowie die Döblinger High Society an vier Tagen ein Stelldichein geben. Für enorme Aufregung in konservativen Kreisen hat im Vorfeld die Ankündigung gesorgt, dass der Nobel-Kirtag heuer etwas bunter wird. Denn das Traditionsweingut Fuhrgassl-Huber lädt am Donnerstagabend zeitgleich zur Eröffnung des Kirtags zur „Queeren Happy Hour“ mit Drag Queen Candy Licious.

Drag Queen Candy Licious sorgt beim Fuhrgassl-Huber für coole Stimmung. © APA ×

"Geschäftemacherei"

Der Heurigenwirt und ehemalige FPÖ-Gemeinderat Michael Eischer bezeichnet das bunte Get-Together als „Geschäftemacherei“, solche Aktionen gehören nicht zum Kirtag. Der Kirtag sei entpolitisiert und das sei auch gut so. Parallel zur bunten Happy Hour findet in Eischers „Kronenheurigen“ allerdings das traditionelle FPÖ-Fest am Neustifter Kirtag statt. Von Entpolitisierung also keine Spur. Echte Toleranz ist für ihn der Neustifter Kirtag selbst. Deshalb betont Eischer auch: "Mein Haus steht allen offen. Wir feiern ein Fest für die ganze Familie." Nicht angetan von der Aktion war Peter Wolff, Obmann des Weinbauvereins Neustift am Walde. Mit dem Verein wurde die "Queere Happy Hour" nicht abgesprochen, so die Kritik.

Schaulaufen der Politik

Wiens größtes Trachtenfest wird wieder zum Schaulaufen der Politik. Angekündigt haben sich Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp sowie der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ). Bei der "Queeren Happy Hour" mit dabei ist auch Nationalrat Mario Lindner (SPÖ). "Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig und das muss sich zurecht in allen Bereichen unseres Lebens und Alltags widerspiegeln", so Lindner.

Straßensperren

Der Kirtag hat seine Wurzeln im 18. Jahrhundert und sorgt neben guter Laune und vielen Besuchern auch für Straßensperren. Von Donnerstag 6 Uhr bis Montag 6 Uhr, wird die Rathstraße zwischen Kreisverkehr Agnesgasse und Neustift am Walde im Kreuzungsbereich Celtesgasse für den Verkehr bis auf wenige Ausnahmen gesperrt. Umgeleitet wird stadtauswärts lokal bzw. stadteinwärts über den 17. Bezirk. Der ARBÖ rät so weit als möglich mit den Öffis der Wiener Linien anzureisen.