Drama in Wien: Berufstaucher stirbt bei Arbeiten in Kraftwerk

Ein Berufstaucher ist am Freitag bei Arbeiten in einem Wasserbecken des Kraftwerks Simmering in Wien ums Leben gekommen.

Die Todesursache war noch völlig unklar, berichtete die Polizei. Ersten Erhebungen zufolge war jedenfalls während des Tauchgangs die Funkverbindung zu dem 32-Jährigen abgebrochen. Daraufhin wurde versucht, den Taucher über eine Sicherungsvorrichtung sowie mit einem zweiten Taucher aus dem Wasser zu holen. Der Mann konnte jedoch nur mehr tot geborgen werden. Auch die Berufsfeuerwehr Wien war mit Einheiten des Tauchdienstes im Einsatz. Bei den intensiven Rettungsmaßnahmen wurde der 32-Jährige mehrere Meter unter der Wasseroberfläche gefunden. Zur Betreuung der anwesenden Personen war die Akutbetreuung Wien im Einsatz. Das Arbeitsinspektorat wurde über den gegen 15.45 Uhr passierten Vorfall informiert. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Unglücks sind im Gange.