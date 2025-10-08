Einwanderungsbehörde MA 35 mit neuer Leitung

Mit Mittwoch übernimmt Nicole del Carmen Garfias die Leitung der Abteilung Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35) der Stadt Wien.

Die Wiener Magistratsabteilung 35 hat eine neue Leitung. Am Mittwoch wurde Nicole del Carmen Garfias zur Nachfolgerin von Georg Hufgard-Leitner bestellt. Das teilte das Rathaus in einer Aussendung mit. Die MA 35 ist zuständig für Einwanderung und Staatsbürgerschaft. Die Abteilung stand lange in der Kritik. Vor allem die laut Betroffenen äußerst schwierige Erreichbarkeit und die Dauer der Verfahren bescherten der Abteilung einen schlechten Ruf.

Nicole del Carmen Garfias übernimmt die Leitung der Abteilung Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35). © Stadt Wien / Bubu Dujmic

Inzwischen wurden Reformen in die Wege geleitet und auch das Personal aufgestockt, was laut Stadt die Situation verbessert hat. Die neue Leiterin ist Juristin und war zuletzt bereits stellvertretende Abteilungsleiterin. Ihr Vorgänger Hufgard-Leitner übernahm heuer die Abteilung Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (MA 62).