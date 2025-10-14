Endlich langfristig? Palais Auersperg hat neuen Mieter

Immer wieder wurde der Betreiber des Palais Auersperg gewechselt, die jetzige Lösung soll eine längerfristige sein. Mit Philipp Grünbacher wurde es ein bekannterer Name, der nun klassische Konzerte und ein Freiluft-Konzept inklusive WM-Public-Viewing plant.

Philipp Grünbacher ist Inhaber des Wiener Mozart Orchesters und auch der Eventlocation Mirage im Prater. Nun ist er auch für Musik und Gastronomie im Palais Auersperg zuständig.

Eigentümer ist seit 2021 und bleibt weiterhin Jürgen Hesz, allerdings muss dieser die Location nun nicht mehr selbst mit Veranstaltungen versorgen. Weiterhin soll das Palais für Events genutzt werden.

Von privaten Events bis zu Bällen

Vier Mal pro Woche soll es ein "Imperial Gala Concert" geben mit Klassikern von Mozart, Strauss, Beethoven oder Vivaldi - gespielt vom Mozart Orchester. Start hierfür wird bereits im November sein, am 20. Oktober ist die inoffizielle Eröffnung für geladene Gäste.

Das Palais kann und soll aber natürlich auch anderweitig genutzt werden. Mit einem Fassungsvermögen von 40 bis 1.000 Personen in elf Sälen, sind natürlich auch private Veranstaltungen, Firmenevents und Bälle geplant.

Fußball-WM im Palais

Bekanntheit erlangte im Palais Auersperg vor allem der Garten auf 6.000 Quadratmetern, bei dem Grünbacher Kontinuität hineinbringen möchte. Eine Rückkehr des "Palais Freiluft" wie in Jahren zuvor ist angedacht. Fix ist aber bereits ein Public Viewing zur Fußball-WM 2026, bei der Österreich wohl mit dabei sein wird.

© Stefan Okungbowa

"Neben Konzerten bieten wir maßgeschneiderte Firmenevents inkl. Catering, Dinner-Shows, Technik- und Lichtkonzepten", so Grünbacher. Eigentümer Hesz meint wiederum: „Mit der Expertise und Erfahrung von Philipp Grünbacher, Thomas Chang Jin und Ferdinand Huber-Germ schaffen wir gemeinsam ein Umfeld, das kulturelle Exzellenz mit moderner Eventkompetenz verbindet."