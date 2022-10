Entführter Welpe Sabo nach 7 Tagen in Gebüsch gefunden

Der Welpe muss gestohlen und ausgesetzt worden sein: Laut VetMed hätte er nicht alleine tagelang überlebt.

Wien. Polizistin Hannah lebte sieben Tage in Ungewissheit und mit Riesen-Sorgen: Die 27-Jährige und ihr Welpe Sabo waren am 19. Oktober am Kinzerplatz in Floridsdorf unterwegs, als sich der Amstaff-Rüde an einem Schild mit seiner Leine verhedderte. Als Frauchen versuchte, ihren Hund zu befreien, erschrak Sabo und lief davon. Hannah verlor ihn aus den Augen, alarmierte ihre Kollegen. Nach einer Woche verzweifelter Suche mit Suchhunden des Vereins Spürnasen sah eine Passantin im Bereich der Alten Donau Sabo und rief die Besitzerin an.

„Sabo wurde dort von den Suchhunden im Gebüsch einer verlassenen Gärtnerei gefunden. Er ist abgemagert und hat eine Beinverletzung. Seine Leine und sein Halsband waren nicht mehr da. Wir gehen davon aus, dass Sabo gestohlen wurde und dass der Entführer nach dem medialen Druck meinen Schatz wieder ausgesetzt hat“, so die Besitzerin Hannah zu ÖSTERREICH.

Aylin Simsek