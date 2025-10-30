Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Erfolgsrezept Bio & Vegan: 2. Standort für "Extra Würstel" eröffnet
© Extra Würstel

Mariahilfer Straße

Erfolgsrezept Bio & Vegan: 2. Standort für "Extra Würstel" eröffnet

30.10.25, 13:45
Teilen

Das Wiener Kulturgut neu gedacht, das verspricht der Würstelstand "Extra Würstel" mit veganen Versionen, Fermentierungen und Bio-Wurst - und es ist ein Erfolgsrezept. Dieses wird mit einem zweiten Standort auf der Mariahilfer Straße erweitert.

Vor drei Jahren eröffnete das Standl in der Taborstraße der Brüder Felix und Michael Fuchs. Es lief auf Anhieb gut und deswegen waren sie bereits länger auf der Suche nach einem Ableger.

Prosecco aus dem Fass

Zuerst gab es ein Pop-up auf der Donauinsel, nun wurde ein fixer Standort gefunden: auf der Mariahilfer Straße 47. Zur Verfügung steht gar ein Schanigarten, eine noch größere Getränkekarte inklusive frischgezapftem Bier und sogar Prosecco aus dem Fass sowie dieselbe Speisekarte wie beim Original.

Aber nur zu Beginn, denn die Karte soll ausgeweitet werden. Bis dahin kann man sich weiter über XO-Beef, Austerpilzwurst oder Bio-Bosna erfreuen.

