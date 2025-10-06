Exklusives GRAND WEIBS Clubbbing: Feiern, genießen und helfen

Wenn Dirndl auf Glamour treffen und der schönste Ballroom der Stadt in Pink erstrahlt, beginnt ein Abend voller Lebensfreude, Stärke und Zusammenhalt. Am 16. Oktober wird das Grand Hotel Wien zum Symbol für gelebte Solidarität im Zeichen der Brustgesundheit.

Am 16. Oktober wird das Grand Hotel Wien zu einem Ort, an dem Frauenpower, Lebensfreude und Solidarität aufeinandertreffen. Das GRAND WEIBS Clubbbing, veranstaltet von der Mediengruppe look! in Partnerschaft mit Obertauern, vereint Genuss, Musik und ein gutes Herz. Wer bei DJ-Sound tanzt, pinke Cocktails genießt und sich dem Dresscode Tracht mit pinkem Twist anschließt, setzt ein sichtbares Zeichen für einen wichtigen Zweck. Denn dieser Abend hilft konkret. Der gesamte Reinerlös unterstützt den Soforthilfefonds der Pink Ribbon-Aktion der Österreichischen Krebshilfe. Diese Hilfe erreicht Frauen in akuten Krisenlagen, darunter viele Alleinerzieherinnen, schnell und unbürokratisch.

Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In Österreich gibt es jährlich fast 5.500 Neuerkrankungen. Frühzeitige Vorsorge kann Leben retten, deshalb nutzt die Österreichische Krebshilfe den Oktober seit vielen Jahren, um über Brustgesundheit aufzuklären. Die rosa Schleife an der Parlamentsfassade erinnert auch heuer an diese wichtige Mission.

Pink Table: VIP-Vibes und Promi-Glamour

Ein besonderes Highlight ist der exklusive Pink Table. Dort erwarten die Gäste für 160 Euro ein elegantes Menü von Grandhotel-Küchenchef Jürgen Lengauer, erlesene Getränke und eine hochwertige Goodie-Bag. Nur 30 Plätze stehen zur Verfügung, weshalb sich rasches Handeln lohnt. Auch bekannte Persönlichkeiten werden am Pink Table Platz nehmen und diesen Abend zu einem gesellschaftlichen Highlight machen.

Wer lieber auf der Tanzfläche als an der Tafel Platz nimmt, entscheidet sich für das Pink Ticket. Zum Preis von 39 Euro ist nicht nur ein Cocktail enthalten, sondern auch der Zutritt zu einer Nacht voller Musik, Stimmung und Gemeinschaft. Der Dresscode lässt viel Raum für Kreativität, denn erlaubt ist alles, was traditionelle Tracht und pinke Akzente stilvoll verbindet.

Der 16. Oktober wird nicht nur ein Abend zum Genießen, sondern ein Abend mit Haltung. Jede Bewegung auf dem Dancefloor, jedes Glas und jeder gespendete Euro zählen.