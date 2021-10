Fahndung: Hier rasen drei Autodiebe mit Fiat davon

Vier Monate nach der Tat wurde das Trio von einem Radargerät abgelichtet.

Wien. Diesen Besuch in Wien wird ein Steirer (39) wohl so schnell nicht vergessen: Der 39-Jährige schlenderte am 26. Jänner durch die Millöckerstraße (Mariahilf), als ihm drei Passanten entgegenkamen und ihm im Vorbeigehen unbemerkt seinen Schlüsselbund aus der Jackentasche fischten. Dann schnappten sich die Diebe den unweit des Tatorts geparkten Fiat des Opfers und machten sich damit aus dem Staub. Eine Fahndung verlief negativ.

Vier Monate nach dem Coup begingen die Diebe jedoch einen folgenschweren Fehler. Sie rasten so schnell durch Wien, dass sie von einem Radargerät geblitz und dabei gut abgelichtet wurden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, bittet etwaige Zeugen um Hinweise unter der Nummer: 01-31310 DW 43633 oder DW 43800. Es gilt die Unschuldsvermutung.