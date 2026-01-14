Alles zu oe24VIP
vermisste
© zVg & Getty Images (Fotomontage)

Polizei ermittelt

Schock in Wien: Nächste junge Frau (25) vermisst

14.01.26, 15:58
Aus Wien-Meidling verschwand die 25-jährige Isabella Maria I. Die Eltern vermissen die junge Frau seit mittlerweile mehr als einer Woche. Die Mutter erstattete Abgängigkeitsanzeige.

Wien. Das letzte Lebenszeichen der 1,70 bis 1,75 großen Wienerin stammt vom 7. Jänner um 20.00 Uhr - die junge Frau wohnt noch bei ihren Eltern, die sie seitdem nicht mehr gesehen haben und sich (nicht zuletzt angesichts der schlimmen Ereignisse rund um andere verschwundene Frauen) große Sorgen machen.

Isabella Maria vermisst
© Österreich findet euch

Die Mutter von Isabella meldete ihre Tochter - die lange gewellte braune Haare und ein Tattoo am Arm hat - jedenfalls am 11. Jänner als vermisst. Die Landespolizeidirektion bestätigt die Abgängigkeit der 25-Jährigen und dass alle notwendigen Schritte unternommen wurden, um den bislang unbekannten Aufenthaltsort der jungen Frau herauszufinden. Die bisherigen Maßnahmen haben allerdings zu keinem positiven Ergebnis geführt . Unfall, Verbrechen oder Verzweiflungstat - die Exekutive kann nicht ausschließen. Das gilt auch für den Umstand, dass sie möglicherweise freiwillig Abstand zu ihrer Familie gesucht hat. Alle hoffen jetzt auf ein Lebenszeichen von Isabella Maria.

