Fahrgast attackierte Taxifahrer mit Messer

Chauffeur erlitt oberflächliche Verletzungen.

Ein Fahrgast hat in der Nacht auf heute, Freitag, in der Thaliastraße einen Taxifahrer mit einem Messer attackiert. Die beiden Männer waren laut Polizei offenbar wegen des Fahrpreises in Streit geraten und gingen dann aufeinander los. Der Täter, ein 27-jähriger Iraker, wurde festgenommen, wie es in einer Aussendung hieß. Der Chauffeur erlitt oberflächliche Verletzungen.

Als die alarmierte Polizei an und Ort und Stelle war, mussten die Beamte die beiden Männer erst voneinander trennen. Bei den Einvernahmen stellte sich heraus, dass der 27-Jährige den 49-jährigen Taxifahrer mit einem Messer am Oberkörper verletzt hatte, woraufhin der 49-Jährige dem Iraker mehrere Faustschläge verpasste.