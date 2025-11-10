Faschingsbeginn: Graben wird zum Open-Air Tanzpalast

Pünktlich um 11:11 Uhr eröffnen am Dienstag, den 11.11. die Tanzmeister und Tanzlehrer am Stephanslatz die Ballsaison 2025/26. Unter fachkundiger Anleitung werden hunderte Tanzbegeisterte aus ganz Wien den Fasching und damit die Ballsaison mit einem der beliebtesten Publikumstänze begrüßen.

In Wien wird wieder getanzt. Punkt 11:11 Uhr wird am Dienstag, den 11. November, der Startschuss für die Faschings- und Ballsaison 2025/26 fallen. Auf dem Graben werden sich hunderte Tanzpaare drängen, die den Stephansplatz in eine große Bühne unter freiem Himmel verwandeln.

Die Wiener Tanzschulen laden zu Faschingsbeginn Passanten und Touristen zur Quadrille am Graben. © APA/GEORG HOCHMUTH

Angeleitet von den Tanzmeistern der 25 Wiener Tanzschulen werden sie eine Quadrille aufführen, die sich längst als fester Programmpunkt im Wiener Veranstaltungskalender etabliert hat. Getanzt werden Galopp, Walzer und Quadrille. "Gerade im heurigen Strauß-Jahr, seine Geburt hat sich vor wenigen Tagen zum 200. Mal gejährt, ist das schon ein erster Höhepunkt der Saison, die sich dieses Mal besonders um den Wiener Walzerkönig drehen wird", so Karin Lemberger, Präsidentin des Verbands der Wiener Tanzschulen.

In der Kolonne in den Fasching tanzen

Was früher als Geheimtipp unter Tanzbegeisterten galt, zieht heute auch Touristinnen und spontane Passanten in Massen an. "Von Jahr zu Jahr kommen mehr Tanzpaare gezielt zur Quadrille auf den Graben, dazu schließen sich dann immer noch spontan hunderte Passanten und Touristen an. Und wenn die alle dann gemeinsam tanzen, ist die Stimmung unbeschreiblich", sagt Lemberger.

Mitmachen darf jeder. Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder neugieriger City-Besucher - es zählt allein die Begeisterung. Einen Dresscode gibt es nicht. Die Wiener Tanzschulen haben diese Form der Faschingseröffnung ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es ähnliche Formate auch in anderen Bundesländern. Doch das Original findet jedes Jahr seinen ganz eigenen Takt - mitten in Wien, mitten im November.