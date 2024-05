Feuer-Drama: 33-Jähriger springt aus 2. Stock - tot

Ein nächtlicher Brand in Wien-Alsergrund forderte einen Toten.

In der Nacht auf Montag ereignete sich ein Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhaus im Bezirk Alsergrund. Der 33-jährige Bewohner der im 2. Stock gelegenen Wohnung versuchte über ein Fenster ins Freie zu flüchten und sprang in die Tiefe. Ein Notarzt und Sanitäter der Berufsrettung Wien versuchten den Mann zu reanimieren. Dies blieb allerdings erfolglos. Der 33-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen.

Zeitleich bekämpfte die Berufsfeuerwehr Wien den Brand, wobei es gelang, ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen zu verhindern.

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Brandermittler des Landeskriminalamts Wien führen die weiteren Ermittlungen.