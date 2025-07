Feuer-Inferno mitten in Wohn-Grätzel

Die Berufsrettung Wien betreute etwa 30 evakuierte Anwohner.

Wien. Am Montagabend brach in einem Hinterhof des 6. Bezirks (Gumpendorfer Straße/Hofmühlgasse/Sandwirtgasse) ein verheerender Brand in einem 300 m² großen Wirtschaftsgebäude aus. Die alarmierte Feuerwehr traf um 21:50 Uhr auf ein Vollbrand-Szenario mit dichter Rauchsäule, der sich über den Wohngebiet erhob.

© Stadt Wien | Feuerwehr

16 Einsatzfahrzeuge mit 73 Feuerwehrkräften legten umgehend lange Löschleitungen durch mehrere Innenhöfe. Mit drei simultanen Löschzügen konnte der Brand innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden – nur Glutnester blieben zurück. Besonders kritisch: Die enge Bebauung erforderte intensive Kontrollen der angrenzenden Wohnhäuser, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Die Berufsrettung Wien betreute etwa 30 evakuierte Anwohner, die später zurückkehren konnten. Die Gumpendorfer Straße war während des Einsatzes voll gesperrt. Die Brandursache bleibt vorerst unklar und wird untersucht.