Feuerdorf am Donaukanal startet mit 15 Grillhütten in die Saison

Wenn die Nächte länger werden und die Temperaturen sinken, beginnt am Donaukanal die heißeste Zeit des Jahres. Ab 20. Oktober lodern wieder die Flammen in den ikonischen Grillhütten des Feuerdorfs. Bereits zum zehnten Mal öffnet das beliebte Hüttendorf seine Türen und verwandelt den urbanen Raum in ein gemütliches Winterparadies für Grillfans, Genießer und Feierfreudige.

Das beliebte Winterdorf bietet heuer noch mehr Platz für Grillfans. © Christian Jobst

Insgesamt 15 liebevoll gestaltete Mini-Chalets warten auf Freundesrunden, Firmenfeiern und alle, die sich kulinarisch verwöhnen lassen wollen. Vom klassischen Menü "Vindobona" über das regionale "Pannonien" bis hin zum edlen Gourmet-Menü "New York" findet jede und jeder den passenden Geschmack. Sowohl Vegetarier, Veganer als auch Fischliebhaber kommen voll auf ihre Kosten. Die Zutaten stammen von regionalen Produzenten wie der Fleischerei Höllerschmid aus dem Kamptal. Qualität, die man schmeckt.

Schlumberger-Salettl-Bar und Eisstockschießen

Für winterliches Extra-Feeling sorgt die Schlumberger-Salettl-Bar, die Platz für bis zu 35 Personen bietet. Vier Buffetvarianten stehen zur Auswahl, darunter auch eine fleischlose. Wer will, gönnt sich obendrauf noch zusätzliche Grillspezialitäten. Ein echtes Highlight ist das wetterunabhängige Eisstockschießen auf zwei Bahnen, bei dem Teams, Freunde und Kollegen sportlichen Ehrgeiz mit echtem Hüttenzauber kombinieren können. Dazu gibt's natürlich hausgemachten Punsch.

Ein besonderes Highlight ist das Eisstockschießen auf zwei wetterunabhängigen Bahnen. © Christian Jobst

Zur großen Eröffnung am 20. Oktober werden zahlreiche prominente Gäste erwartet, darunter Kabarettist Andreas Ferner, Sternekoch Alain Weissgerber, Volleyball-Ass Nik Berger, Influencer Rolfs Vater, Comedian Reinhard Nowak, Skilegende Rainer Schönfelder und viele weitere bekannte Gesichter.