Feuerteufel zog Spur der Verwüstung durch Wiener City

Ein Brandstifter zog nächtlich durch Wien und richtete eine Spur der Verwüstung an.

Wien. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Wiener City zu mehreren Brandstiftungen.

Mercedes-Coupé brannte vollständig aus

Der Feuerteufel war mehrfach aktiv:

Um 03:45 Uhr ging in der Heßgasse unweit dem Schottentor und der Uni Wien ein geparkter Mercedes GLC 220 D in Flammen auf und brannte vollständig aus. Der Neuwert eins solchen SUV-Coupés: ab 70.000 Euro.

Noch während die Feuerwehr am Löschen war, der zweite Einsatz:

Um 04:15 Uhr brannte ein Mistkübel am Rooseveltplatz bei der Votivkirche.

© LPD Wien

Später brannte noch das dritte Objekt:

Um 04:30 Uhr ein in Brand stehender Würstelstand in der Alser Straße.

© LPD Wien

Täter legte Brände aus Frust oder Wut

Alle Brände wurden von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht in allen drei Fällen von ein und demselben Feuerteufel aus - der wohl am nächtlichen Heimweg aus Frust oder Wut zuschlug. Die Ermittlungen laufen. Personen, denen die Identität des oder der Täter bekannt ist, oder die Zeugen der beschriebenen Tatbegehungen geworden sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden in jeder Polizeiinspektion und unter der Telefonnummer 01 31310 33800 erbeten.