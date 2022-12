Fiaker-Unfall am Stephansplatz: Ein Verletzter

Zwei Passanten stürzten beim Weglaufen aus dem Gefahrenbereich.

Weil ein Teil des Pferdegeschirrs gerissen sein soll, soll ein Pferdegespann eines 49-jährigen Fiakerfahrers nicht mehr steuerbar gewesen sein, als der Fiaker des 49-Jährigen von der Zedlitzgasse kommend in Richtung Stephansplatz fuhr. Am Stephansplatz soll dieser dann gegen eine abgestellte Kutsche geprallt sein.

Passanten stürzten

Dies soll zur Folge gehabt haben, dass die Pferde der abgestellten Kutsche in die davorstehende gelaufen sein sollen und dadurch die Pferde dieser Kutsche wiederrum aufgescheut haben sollen. Diese sollen dann führerlos losgelaufen sein. Eine 58-jährige Passantin und ein 41-jähriger Passant sollen beim Weglaufen aus dem Gefahrenbereich gestürzt sein, wobei sich die 58-Jährige verletzt haben soll.

An der Ecke Stephansplatz mit der Rotenturmstraße soll der Fiaker gegen einen PKW geprallt sein, der dort kurzzeitig angehalten haben soll. Einer Passantin soll es dann gelungen sein, an die Zügel der Pferde zu gelangen und diese dadurch zum Stehen zu bringen. Die Pferde des 49-jährigen Fiakerfahrers sowie zwei weitere Pferde wurden leicht verletzt. An den Kutschen und an dem PKW entstand Sachschaden. Das gerissene Pferdegeschirr wurde sichergestellt.