× Feuer-Crash in Supermarkt in Floridsdorf: Verdächtiger festgenommen

Nachdem ein Auto ist in der Nacht auf Samstag aus bisher ungeklärter Ursache in Wien-Floridsdorf in einen Supermarkt gekracht war und hat einen Vollbrand ausgelöst hatte, wurde nun ein erster Verdächtiger festgenommen.

Gegen 4.15 Uhr war der Pkw in das Geschäftslokal gekracht und hatte die Glasfassade durchschlagen. Während die vier Insassen flüchteten, musste die Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften anrücken. Erst sechseinhalb Stunden später war der Brand gelöscht. © APA/STADT WIEN | FEUERWEHR ×

Zulassungsbesitzer meldete Auto als gestohlen Nun konnte einer der Beteiligten ausgeforscht werden. Die Brandermittler des Landeskriminalamts Wien konnten aus den Überresten des ausgebrannten Pkw-Wracks Hinweise auf den Zulassungsbesitzer sicherstellen. Dieser gab an, ihm sei das Fahrzeug gestohlen worden – er habe aber einen Verdacht, um wen es sich handeln könnte: In Deutsch-Wagram konnte schließlich ein 21-jähriger Österreicher festgenommen werden. Nach den weiteren drei Insassen wird gefahndet. Die Einvernahme des jungen Mannes stand vorerst noch aus, diese könnte Aufschluss über das nach wie vor offene Motiv geben. In sozialen Netzwerken wurde spekuliert, dass es die Autoinsassen auf einen Bankomaten in dem Supermarkt abgesehen hatten. Bei der Polizei bezweifelte man diese Version, da es doch ein höchst unprofessioneller Versuch wäre, an das Geld zu kommen. Die Exekutive ersuchte allfällige Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 01-31310-33800 DW beim Ermittlungsdienst des Landeskriminalamtes zu melden.