Flammeninferno in Wien: Zwei Gebäude abgefackelt

Ein Wohnhaus und ein Gebäude auf einem Kinderspielplatz standen in Flammen.

Gleich zwei Brände richteten am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag einen enormen Schaden an.

Im Lobauvorland war der Feuerschein bereits von Weitem zu sehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen stand eine gesamte Fassadenfront eines Wohnhauses in Flammen. Sofort wurden zwei Löschleitungen unter Atemschutz von außen und in den Eingangsbereich gelegt und das Feuer bekämpft. So konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Fassadenteile verhindert werden.

© Stadt Wien: Feuerwehr und Katastrophenschutz, Brand in Donaustadt ×

Von einer Drehleiter aus wurde eine größere Ausbreitung des Brandes auf dem Dach verhindert. Die vom Feuer betroffenen Dachteile wurden mit Spezialsägen aufgeschnitten und Glutnester abgelöscht. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das Haus belüftet, es entstand erheblicher Sachschaden.

Holzgebäude auf Kinderspielplatz in Flammen

Ein Holzgebäude auf einem Kinderspielplatz in Döbling stand ein paar Stunden später in Brand, als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien eintrafen. Die Außenwände des Hauses waren mit Stroh gedämmt, was die Löscharbeiten erschwerte. Mit einer Wärmebildkamera wurden alle Glutnester aufgespürt werden.Die Brandursachen sind in beiden Fällen Gegenstand von Ermittlungen