Kellerabteile in Flammen: 30 Bewohner evakuiert

Glühende Kohlereste hatten den Brand ausgelöst.

Glühende Kohlereste, die ein 39-Jähriger nach dem Grillen in seinem Kellerabteil gelagert hatte, haben am Samstagabend in Altheim (Bezirk Braunau) zu einem Großeinsatz der Einsatzkräfte geführt.

30 Menschen mussten aus dem Mehrparteienhaus evakuiert werden, 65 Feuerwehrleute rückten aus, um die Flammen und den dichten Rauch im Haus zu bekämpfen. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Ein 35-jähriger Bewohner war auf den Brand aufmerksam geworden und schlug Alarm. Die genaue Schadenshöhe stand noch nicht fest. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die glühenden Kohlereste das Feuer verursachte hatten. Zwei Kellerabteile wurden schwer beschädigt.