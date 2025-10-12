Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Falscher Arzt: Wienerin verliert Viertelmillion Euro
© getty/Stefan Rotter

Betrug

Falscher Arzt: Wienerin verliert Viertelmillion Euro

12.10.25, 12:15
Teilen

Fast eine Viertelmillion Euro hat am Freitag eine Wienerin in Salzburg an einen Betrüger verloren.

Die 75-Jährige war am Nachmittag von einem angeblichen Arzt verständigt worden, dass sich ihre Tochter im Krankenhaus befinde und Medikamente im Wert von 200.000 Euro benötige.

Zur Übergabe wurde ein Ort im Salzburger Stadtteil Mülln - hier befindet sich das Landeskrankenhaus - vereinbart, so die Polizei am Samstag.

Die Wienerin, die sich gerade in Oberösterreich aufhielt, kam zum vereinbarten Treffpunkt und übergab dort Goldmünzen. Der Frau ist dadurch ein Schaden von rund 245.000 Euro entstanden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden