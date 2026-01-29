Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Floridsdorfer Jogginghosenball: Kult-Event setzt weiter auf Stilbruch
© Dancing Photons

Bereits ausverkauft!

Floridsdorfer Jogginghosenball: Kult-Event setzt weiter auf Stilbruch

29.01.26, 11:51
Teilen

Nach dem fulminanten Erfolg im Vorjahr kehrt eines der ungewöhnlichsten und gleichzeitig beliebtesten Frühjahrsevents Wiens zurück: Der Floridsdorfer Jogginghosenball. 300 Gäste werden erwartet, das Kult-Event ist bereits ausverkauft.

Wien zieht sich locker an und feiert, wie es ihm gefällt. Der Floridsdorfer Jogginghosenball ist zurück und längst mehr als ein schrulliges Randphänomen. Am 7. März wird im USUS am Wasser getanzt, gelacht und gefeiert - mit Stil und viel Selbstironie.

Floridsdorfer Jogginghosenball: Kult-Event setzt weiter auf Stilbruch
© Dancing Photons

Vom Gag zum Kult-Event

Was im Vorjahr wie ein modischer Scherz begann, hat sich in Rekordzeit zum Kult-Event gemausert. Der Ball war 2025 ein Überraschungserfolg und ist für 2026 bereits ausverkauft. "Wer keine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", so Initiator Gerhard Grimm. Der Satz wurde zum inoffiziellen Motto und zur Kampfansage an steife Ballkonventionen. Statt Abendkleid und Lackschuh regieren heuer wieder Leggings, Trainingsanzüge und Sneakers - kombiniert mit Sakko und Blazer.

Floridsdorfer Jogginghosenball: Kult-Event setzt weiter auf Stilbruch
© Dancing Photons

Gummibund, Beats und Gemeinschaft

Die Nacht verspricht ein durchgestyltes Kontrastprogramm zwischen Wohnzimmerkomfort und Partyeskalation. Die Eröffnung gehört dem Jogginghosen-Walzer. Danach übernehmen DJs Herb, Groundlevel Vienna und Dorian Pearce mit 80er, 90er und House die Tanzfläche. Wer durchhält, kann sich bei Feuertonnen mit heißer Limo stärken oder einen Mitternachtssnack holen.

Auch Selfie-Fans kommen nicht zu kurz. Eine Fotowand, eine Fotobox und die Auszeichnung für das "Best Outfit of the Night" sorgen für Social-Media-Material. Mit dem Ticket gibt es einen Welcome Shot und ein Tombola-Los.

"Endlich bekommen Jogginghosen den Respekt, den sie verdienen", so die Veranstalter. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Für 2027 ist bereits ein größerer Wiener Jogginghosenball in Planung. Vorerst steht Floridsdorf im Mittelpunkt des Balls, der ein humorvoller Gegenentwurf zu klassischen Tanzveranstaltungen ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen