Floridsdorfer Jogginghosenball: Kult-Event setzt weiter auf Stilbruch

Nach dem fulminanten Erfolg im Vorjahr kehrt eines der ungewöhnlichsten und gleichzeitig beliebtesten Frühjahrsevents Wiens zurück: Der Floridsdorfer Jogginghosenball. 300 Gäste werden erwartet, das Kult-Event ist bereits ausverkauft.

Wien zieht sich locker an und feiert, wie es ihm gefällt. Der Floridsdorfer Jogginghosenball ist zurück und längst mehr als ein schrulliges Randphänomen. Am 7. März wird im USUS am Wasser getanzt, gelacht und gefeiert - mit Stil und viel Selbstironie.

© Dancing Photons

Vom Gag zum Kult-Event

Was im Vorjahr wie ein modischer Scherz begann, hat sich in Rekordzeit zum Kult-Event gemausert. Der Ball war 2025 ein Überraschungserfolg und ist für 2026 bereits ausverkauft. "Wer keine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", so Initiator Gerhard Grimm. Der Satz wurde zum inoffiziellen Motto und zur Kampfansage an steife Ballkonventionen. Statt Abendkleid und Lackschuh regieren heuer wieder Leggings, Trainingsanzüge und Sneakers - kombiniert mit Sakko und Blazer.

© Dancing Photons

Gummibund, Beats und Gemeinschaft

Die Nacht verspricht ein durchgestyltes Kontrastprogramm zwischen Wohnzimmerkomfort und Partyeskalation. Die Eröffnung gehört dem Jogginghosen-Walzer. Danach übernehmen DJs Herb, Groundlevel Vienna und Dorian Pearce mit 80er, 90er und House die Tanzfläche. Wer durchhält, kann sich bei Feuertonnen mit heißer Limo stärken oder einen Mitternachtssnack holen.

Auch Selfie-Fans kommen nicht zu kurz. Eine Fotowand, eine Fotobox und die Auszeichnung für das "Best Outfit of the Night" sorgen für Social-Media-Material. Mit dem Ticket gibt es einen Welcome Shot und ein Tombola-Los.

"Endlich bekommen Jogginghosen den Respekt, den sie verdienen", so die Veranstalter. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Für 2027 ist bereits ein größerer Wiener Jogginghosenball in Planung. Vorerst steht Floridsdorf im Mittelpunkt des Balls, der ein humorvoller Gegenentwurf zu klassischen Tanzveranstaltungen ist.