Frau mit Messer: Gaffer behindern Polizei-Einsatz

Eine psychisch verwirrte Frau hielt in Meidling die Polizisten auf Trab.

Mit gezogenen Dienstpistolen versuchten die alarmierten Polizisten eine 59-Jährige am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr in Meidling unter Kontrolle zu bringen, die mit einem Messer in Richtung Passanten herumfuchtelte. Statt die Waffe aber fallen zu lassen, machte sie trotz mehrfacher Aufforderung einfach weiter. Die Dame soll augenscheinlich psychisch beeinträchtigt gewesen sein.

Besonders brisant: Gaffer, welche die gefährlichen Szenen beobachteten, zeigten sich von der Situation völlig unbeeindruckt. Im Gegenteil: Sogar jene Personen, die sich in der Nähe der Frau mit Messer aufhielten zogen sogar ihr Handy aus der Tasche und filmten die ungewöhnlichen Szenen, ohne sich selbst in Sicherheit zu bringen.

Gaffer sollten aus der Schusslinie gehen

Erst nachdem die Polizisten die Anwesenden vehement dazu aufforderten, Distanz zu der Frau zu schaffen und sich aus der Schusslinie zu begeben, gingen diese endlich zur Seite.

Schließlich konnte auch die 59-jährige Österreicherin von den Einsatzkräften überwältigt werden, als sie das Messer endlich in ihrer Handtasche verstaute. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde sie ins Spital gebracht.