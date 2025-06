Freibad-Favoriten: Fünf Männer sollen Mädchen missbraucht haben

Die Wiener Polizei ermittelt gegen fünf Männer, die am Sonntag im Laaer-Berg-Bad in Favoriten vier Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren sexuell belästigt haben sollen.

Die Verdächtigen näherten sich den Jugendlichen im Wellenbad, kreisten sie ein und griffen sie an. Die Mädchen gingen daraufhin zum Bademeister, der dann die Polizei alarmierte, so die Exekutive am Mittwoch.

Belästigung der Männer

In einem Fall ging die Belästigung der Männer so weit, dass sogar der Verdacht der Vergewaltigung im Raum steht. Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse machten zwei der mutmaßlichen Täter noch im Schwimmbad ausfindig. Unter Verdacht stehen ein 31-und ein 41-jähriger Bulgare, die die Vorwürfe abstritten. Sie gaben auch an, einander nicht zu kennen, obwohl sie scheinbar den gleichen Liegeplatz aufsuchten.

Auf freiem Fuß angezeigt

Der Übergriff ereignete sich gegen 14.15 Uhr. Die Männer wurden wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung auf freiem Fuß angezeigt. Gegen die drei anderen Verdächtigen wird gefahndet. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.