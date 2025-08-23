Freundin im Bett erwischt: Spanier geht auf Nebenbuhler los

Der 24-Jährige bedrohte den Nebenbuhler mit einem Messer und einer Schreckschusspistole

Weil er seine brasilianische Freundin (45) mit einem anderen Mann im Schlafzimmer überrascht hatte, ist ein 24-Jähriger am Freitagabend in Wien-Liesing auf den vermeintlichen Nebenbuhler losgegangen. Der Spanier soll den 43-jährigen Österreicher geschlagen und mit einem Messer sowie einer Schreckschusspistole bedroht haben, berichtete die Polizei am Samstag.

Der 43-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der junge Mann vorläufig festgenommen. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen.

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wiens bietet persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555 - Wiener Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 - Opfer-Notruf: 0800 112 112 - Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22 - Männerberatungsstelle 01/603 28 28