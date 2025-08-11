Frustrierter Akademiker zündete 12 Autos an: 100.000 € Schaden

Ein Molekularbiologe, der nach dem Studium keine Job fand und noch nie eine Freundin hatte, ging aus Frust über sein Leben in der Donaustadt als Brandstifter um. Er kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Wien. Anfang des Jahres hielt ein Feuerteufel den Wiener Bezirk Donaustadt in Atem gehalten. Der zunächst Unbekannte zerstörte zwölf Autos, indem er die Scheiben mit einem Nothammer einschlug, Brandbeschleuniger ins Innere goss und Streichhölzer nachwarf. Im März erfolgte schlussendlich die Festnahme. Am Montag wurde der 34-Jährige wegen schwerer Sachbeschädigung verurteilt. Das Urteil von einem Jahr auf Bewährung ist nicht rechtskräftig.

Während die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichtete, erbat der Österreicher drei Tage Bedenkzeit. Seine Anwältin plädierte am Beginn der Verhandlung auf eine Diversion. Dem kam Einzelrichter Philipp Krasa "aus spezial- und generalpräventiven Gründen" nicht nach.

Denn der Beschuldigte machte seine triste berufliche Lage dafür verantwortlich, die Fahrzeuge angezündet zu haben. Zehn Autos steckte er in Brand, am Ende waren zwölf Pkw stark beschädigt. Der Schaden betrug mehr als 100.000 Euro. "Viele Menschen haben private oder berufliche Probleme", sagte der Richter. Und diese würden auch kein Feuer legen. "Sie haben etwas sehr Vernichtendes gemacht", so Krasa. "Da muss etwas Gröberes dahinterstecken." Die Staatsanwaltschaft hat dem Mann auch nicht das Verbrechen der Brandstiftung mit einem wesentlich höheren Strafrahmen zur Last gelegt, sondern lediglich das Delikt der schweren Sachbeschädigung.

Der 34-Jährige hatte auf einer privaten Hochschule die Ausbildung zum Molekularbiologen gemacht und sich dabei schon schwer getan. Danach bekam er ein Jahr lang keinen Job. Laut seiner Anwältin habe er sich "in einem Ausnahmezustand" befunden. Die Kombination aus "Zukunftsängsten und Zurückweisung" habe ihm schlaflose Nächte mit Panikattacken beschert, sagte der Angeklagte. Auch hatte er noch nie eine Beziehung geführt. "Da war privat nicht was, das das irgendwie abgepuffert hätte", rechtfertigte der Beschuldigte sein Handeln.

Auf seinen nächtlichen Spaziergängen zündete er die Autos an. Das erste Fahrzeug wurde am 31. Jänner in Brand gesetzt, das letzte am 31. März, wo er von der Polizei auf frischer Tat ertappt wurde. Drei Monate lang wurde er in Untersuchungshaft genommen, ehe er im Juli nach einem umfassenden Geständnis entlassen wurde. Auch bei der heutigen Verhandlung zeigte er sich reumütig, hat den Schaden zum Teil bereits wieder gut gemacht. "Es war ein Schrei nach Hilfe und Aufmerksamkeit", sagte er. Er habe nicht gedacht, "dass es zu so einer Dimension kommt". Sein Handeln war "nicht viel überlegt. Es gab keinen teuflischen Masterplan".

Das Gefängnis "war mir auf jeden Fall eine Lehre", erklärte der Angeklagte. Mittlerweile habe er auch eine Psychotherapie begonnen. Mit dem Urteil wird dem bisher unbescholtenen Akademiker Bewährungshilfe zur Seite gestellt.