Fünf Dealer in Wien festgenommen

Bei einem Schlag gegen die Wiener Straßenkriminalität sind fünf mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Vereinigung festgenommen worden.

Sie stehen im Verdacht, mit Suchtgift in größerem Stil gehandelt zu haben. In zwei sogenannten Bunker-Wohnungen stellten die Ermittler rund 700 Gramm Kokain, etwa neun Kilogramm Cannabisharz und -kraut, rund 17.000 Euro Bargeld sowie drei gefälschte Ausweise sicher, hieß es am Samstag seitens der Polizei.

Am Mittwoch wurden in Favoriten drei Männer im Alter von 25, 26 und 36 Jahren (alle serbische Staatsangehörige) festgenommen. Tags darauf erfolgten in Margareten weitere Zugriffe: Hier wurde ein 21-jähriger türkischer Staatsangehöriger und ein 25-jähriger Österreicher festgenommen.

Die fünf Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Suchtgifthandels und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt überstellt. Der 36-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.