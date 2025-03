Passanten finden Messer-Opfer blutend auf der Straße

Die Passanten alarmierten die Rettung und leisteten bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe.

Wien. Bei einem Streit in der Seestadt Aspern ist am Freitag ein Mann von seinem Nachbarn mit einem Messer attackiert und am rechten Unterarm verletzt worden. Aufmerksame Passantinnen fanden das Opfer blutend auf der Straße liegend, sie alarmierten die Rettung und leisteten bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe. Der Verdächtige wurde in einer betreuten Wohneinrichtung festgenommen, berichtete die Polizei.

Laut Angaben des verletzten Iraners war es vor der Attacke zu einem Streit mit seinem österreichischen Nachbarn gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung habe ihn der Verdächtige mit einem Messer verletzt. Anschließend sei er im Schockzustand auf die Straße gelaufen.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei begab sich gemeinsam mit der Sondereinheit Wega zum Tatort, einer betreuten Wohneinrichtung. Dort wurde der Tatverdächtige in seinem Zimmer angetroffen.

Vorläufig festgenommen

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Klappmesser, eine Gasdruckpistole sowie eine geringe Menge Suchtmittel. Gegen den Mann, der bereits mit einem aufrechten Waffenverbot belegt war, wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung sowie nach dem Waffengesetz und dem Suchtmittelgesetz angezeigt.