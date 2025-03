Wieder Polizei-Einsatz bei ORF-Zentrum

Am Samstag rückte die Polizei erneut zum ORF-Zentrum am Küniglberg aus. Erst am Dienstag war es dort zu einem großen Einsatz gekommen.

Wieder ein Polizei-Einsatz beim ORF-Zentrum: Der Portier alarmierte am Samstagvormittag die Polizei. Diese rückte zum ORF-Zentrum am Küniglberg (13. Bezirk) aus. Die Beamten waren schnell vor Ort. Der Grund für die Alarmierung ist noch nicht bekannt. Erst am Dienstag war es dort zu einem großen Polizei-Einsatz gekommen. Vor der Zufahrt hatte ein Mann mit einer Lkw-Bombe gedroht. Sogar eine ORF-Sendung musste abgebrochen werden. Mehr dazu in Kürze ...