Anwohnerin: "Polizei holte uns in der Früh aus Wohnungen"

Die Anwohner des ORF-Zentrums am Küniglberg erlebten die Szenen rund um die Bombendrohung eines Lkw-Fahrers am Morgen hautnah.

Dramatische Szenen am Dienstagmorgen beim ORF-Zentrum in der Hugo-Portisch-Gasse in Hietzing. Dort parkte ein amtsbekannter 53-Jähriger einen gemieteten Klein-Lkw quer auf der Straße und drohte eine Bombe im Auto dabeizuhaben (oe24 berichtete). Anrainer des ORF-Geländes erlebten die Szenen hautnah mit. "Wir wurden schon ganz in der Früh aus unseren Wohnungen geläutet", erzählt eine 43-jährige Nachbarin. Sie wohnt genau gegenüber des Zufahrtsbereichs, wo der beschmierte Wagen gestanden hatte.

© zVg. ×

© zVg.

© zVg. ×

"Die Polizisten erzählten uns von einer Bombendrohung. Wir mussten deshalb alle sofort aus den Häusern raus", erzählt sie weiter. Sie hätte mit ihrer Mutter, einer 84-jährigen Bewohnerin und mit zwei Hunden im Regen auf die Straße müssen. "Wir haben uns alle nur schnell was angezogen und suchten in einer nahen, größeren Bäckerei Zuflucht", so die Betroffene. Nicht einmal mit dem Auto durften sie mehr fahren, weil es innerhalb der Sperrzone gestanden hatte.

Experten durchsuchten Lkw

"Die Sprengstoffexperten durchsuchten den Lkw sehr genau. Viele Sachen aus dem Wagen lagen fein säuberlich geordnet auf der Straße", sagt die Nachbarin. Viele Anrainer und Passanten wären zu dieser Zeit auf der Straße gewesen. Die Entwarnung folgte ein paar Stunden später. Denn gefunden wurde in dem Wagen nichts.

"Die Bäckerei war am Morgen so voll wie sonst nie", erklärt die 43-Jährige weiter. Was sie aber besonders gestört hätte. Die Mitarbeiter hätten die Hunde, welche sie dabei hatten, erst später bemerkt und wollten die gestressten Anwohner deshalb auf die Straße setzen. "Es handelte sich um einen Notfall, damit hätten wir nicht gerechnet. Wir waren ja auch mit einer älteren Dame unterwegs. Nachbarschaftshilfe wäre da schon angebracht gewesen."