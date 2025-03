Schock beim ORF: LKW-Fahrer drohte mit Bombenanschlag

Am Dienstagmorgen kam es am Wiener Küniglberg zu gefährlichen Szenen! Ein Mann wollte mit seinem Lkw in den Eingang des ORF-Zentrums rasen und drohte mit einer Bombe.

Die Polizei konnte den Mann rechtzeitig stoppen und festnehmen. Kurz nach dem Vorfall wurde der Radiosender FM4 vorübergehend abgeschaltet. Auch die beliebte TV-Sendung „Guten Morgen Österreich“ musste abgebrochen werden. "Derzeit läuft die Durchsuchung des Fahrzeugs. Aus Sicherheitsgründen haben wir einen größeren Sperrkreis eingerichtet, und Gebäude innerhalb dieses Bereichs wurden evakuiert“, erklärte die Wiener Polizei auf Social Media. Der Einsatz hat auch Auswirkungen auf die öffentlichen Verkehrsmittel, die mit Verzögerungen rechnen müssen. "Technische Störung" Offiziell teilte der ORF mit, dass es sich um eine „technische Störung handelt, die nicht in unserem Bereich liegt“. Die Ermittlungen laufen weiter. Anwohner waren ebenfalls von dem morgendlichen Großeinsatz betroffen. „Die ganze Gegend ist abgesperrt. In unserer Gasse parkt eine Drohne“, berichtete eine Anwohnerin vor Ort und schilderte die angespannte Situation.