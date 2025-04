Gas-Explosion in Wiener Wohnung reißt Wand ein

Glück im Unglück – zwei Familien in Wien-Hernals entkamen einer Gasexplosion knapp.

Wien. In Wien-Hernals ist es am Karsamstag zu einer gefährlichen Gasexplosion in einer Wohnung in der Thelemangasse gekommen. Gegen 18:11 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert, nachdem eine Gaskartusche für einen Campingkocher in der Küche explodiert war. Durch die Wucht der Detonation wurde eine Trennwand zur Nachbarwohnung umgedrückt.

Der Wohnungsinhaber konnte sich glücklicherweise mit seinen beiden Kindern unverletzt in Sicherheit bringen. Auch die Nachbarin flüchtete mit ihren zwei Kindern rechtzeitig aus ihrer Wohnung. Ein Brand brach zwar nicht aus, doch die Feuerwehr sperrte vorsorglich die Gaszufuhr der betroffenen Wohnungen und überprüfte die angrenzenden Wohnungen auf weitere Schäden.

25 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen im Einsatz

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, darunter auch ein Störtrupp der Wiener Netze Gas, der zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vornahm. Die Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien versorgte sechs Personen notfallmedizinisch, eine Krankenhauseinweisung war jedoch nicht nötig.

Ersten Untersuchungen zufolge besteht keine Einsturzgefahr für die betroffenen Wohnungen. Die genaue Ursache der Explosion ist noch unklar und wird derzeit ermittelt. Der Einsatz konnte gegen 20:19 Uhr beendet werden.