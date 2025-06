Gefährliche Drohung: Wien Mitte "The Mall" evakuiert

Der Sicherheitsdienst informierte die Polizei, dass per Telefon eine gefährliche Drohung eingegangen sei.

Wien. Am Dienstag um etwa 17.30 Uhr gab es einen Polizei-Einsatz im Einkaufszentrum "The Mall" in Wien Mitte (3. Bezirk). Der Grund war eine gefährliche Drohung gegen das Shopping Center. Wie die Polizei gegenüber oe24 sagt, habe der Sicherheitsdienst der "Mall" die Behörden über einen Anruf mit einer gefährlichen Drohung informiert. Daraufhin rückten die Beamten aus. Das Einkaufszentrum wurde evakuiert und gesperrt.

"Die Polizei ist zu uns gekommen und dann mussten wir schnell hinaus", sagten mehrere Kunden des Shopping Centers unisono gegenüber oe24.TV über die Evakuierung. Auch die Mitarbeiter mussten das Einkaufszentrum verlassen. Besucher stehen jetzt vor dem Gebäude vor verschlossenen Türen.

Noch gibt es keine näheren Informationen über den Inhalt der Drohung. Laut oe24.TV handelte es sich um eine Bombendrohung. Noch sei kein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Der Einsatz ist derzeit noch am Laufen. Das Gebäude wird akribisch abgesucht.

Das komplett leere Einkaufszentrum "The Mall" in Wien Mitte: Das Shopping Center wurde nach einer gefährlichen Drohung evakuiert. Kunden und Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen.

U-Bahnen bleiben nicht in Wien Mitte stehen

Wie die Wiener Linien berichten, bleiben derzeit die Züge der Linie U3 und U4 nicht in der Station Landstraße stehen – das gilt für beide Richtungen. Noch ist das Störungsende nicht absehbar. "Grund dafür ist ein Polizeieinsatz im Bereich Landstraße", informieren die Wiener Linien auf ihrer Homepage.