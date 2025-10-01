Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Gegen NS-Zeit: Lichtkunst zelebriert drei Jubiläen
© Victoria Coeln/Helmut Prochart

Heldenplatz

Gegen NS-Zeit: Lichtkunst zelebriert drei Jubiläen

01.10.25, 14:42
Teilen

Mit dem 1. Oktober und noch bis Mitte Jänner 2026 wird es eine Lichtintervention auf der Neuen Burg am Heldenplatz zu sehen geben. Diese soll drei Republiksjubiläen feiern.

Zum Anlass von 105 Jahren Bundesverfassung soll die Installation "Lichtblicke Österreichs – Chromotopia Austria" an 80 Jahre Geburt der Zweiten Republik, 70 Jahre Staatsvertrag und 30 Jahre Beitritt zur Europäischen Union erinnern.

Gestaltet wurde es von der Medienkünstlerin Victoria Coeln. Zusammengesetzt ist das Kunstwerk auf der linken Fassade von den gesprengten Ketten des Bundesadlers, die an das Jahr 1945 erinnern.

"Wiedergewonnene Souveränität Österreichs"

Im Jahr 1955 wurde der Staatsvertrag auf dem Balkon des Oberen Belvedere unterzeichnet, der Altan der Neuen Burg wurde von Adolf Hitler während seiner Rede zum Anschluss genutzt. Die Lichtinstallation lässt die beiden miteinander verschmelzen.

"Vergangenheit und Zukunft verbinden sich sinnbildlich, und beide Orte werden eins. Dieses Symbol steht für das Ende der Besatzungszeit, die wiedergewonnene Souveränität Österreichs", wurde es in der Aussendung erklärt.

Die drei Jubiläen verständlich erklärt

Auf der rechten Seite der Fassade werden die Sterne der EU erstrahlen, für die Integration in das Friedensprojekt Europas. Auf dem Heldenplatz selbst werde unter anderen der Staatswappen-Adlerkopf zu sehen sein, um das Bild zu vervollständigen.

Außerdem steht am Heldenplatz eine kostenfreie, historische Kontextualisierung zur Verfügung. In denen werden die drei Jubiläen verständlich erläutert. Zu sehen ist das Spektakel täglich von Sonnenuntergang bis Mitternacht sowie in den Morgenstunden bis Sonnenaufgang.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden