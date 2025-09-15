Alles zu oe24VIP
Gratis Kebap für alle: Dönermeister eröffnet vor der Staatsoper
© It´s So/Me Agency

Grand Opening

Gratis Kebap für alle: Dönermeister eröffnet vor der Staatsoper

15.09.25, 10:55
Teilen

Wien bekommt kulinarischen Zuwachs an prominenter Adresse. Dönermeister startet am 16. September mit einer kostenlosen Kebap-Aktion vor der Staatsoper. Die Innenstadt steht damit vor einem ungewöhnlich geschmackvollen Herbstbeginn. 

Der Duft von frisch gegrilltem Fleisch liegt noch nicht in der Luft, doch die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Direkt vor der Wiener Staatsoper eröffnet Dönermeister am Dienstag seinen neuen Standort. Wer vorbeikommt, bekommt einen Döner - und zwar kostenlos.

Ab neun Uhr morgens dürfen sich alle Gäste auf frisch belegte Kebaps mit hausgemachten Saucen und knackigem Gemüse freuen. Der Andrang dürfte zum Auftakt enorm werden. "Es gibt den ganzen Tag über Kebap gratis, solange der Vorrat reicht", kündigt Geschäftsführer Ulas Celikkol an. Der Unternehmer lädt alle Wienerinnen und Wiener sowie Besucherinnen und Besucher ein, gemeinsam zu feiern.

Gratis Kebap für alle: Dönermeister eröffnet vor der Staatsoper
© Dönermeister

Dönermeister steht für frische Zutaten, moderne Umsetzung und klare Haltung gegen Einheitsgeschmack. Mit dem neuen Lokal im 1. Bezirk setzt das Team ein Statement für Streetfood mit Anspruch. Auch vor dieser prominenten Kulisse bleibt der Fokus auf Qualität und Offenheit. Celikkol sieht den Döner nicht als schnellen Snack, sondern als ehrliches Essen mit Seele. Seine Vision ist ein Ort, an dem kulinarische Tradition und urbanes Lebensgefühl zusammenkommen.

 


Am Dienstag zeigt sich, ob der Kebap vor der Oper genauso begeistert wie große Arien im Saal nebenan. Die Bühne gehört dann nicht den Tenören, sondern dem drehenden Spieß.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

