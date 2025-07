Großeinsatz nach Schüssen in Gemeindebau

Mehr als ein Dutzend Polizeiauto und jede Menge Rettung rasten Dienstag zu einer großen Gemeindebauanlage am Handelskai: 5 bis 6 Schüsse waren gefallen, das Schlimmste wurde befürchtet - doch offenbar war es nur ein dummer Scherz von Jugendlichen.

© privat

Wien. Soviel ist derzeit über die Ereignisse in der Leopoldstadt bekannt: Am frühen Nachmittag waren in dem Gemeindebau im Bereich der Engerthstraße, Handelskai und Machstraße laut Zeugen von einem Balkon mehrere Schüsse zu hören. Aufgrund der jüngsten Vorfalle (ein Sniper feuerte etwa in Penzing mit einem Gewehr auf eine Straßenbahn) höchst sensibilisiert rückten binnen weniger Minuten um die 20 Polizeiautos an, die Sondereinheit Wega war natürlich dabei, Berufsrettung und Arbeiter-Samariter-Bund waren mit unzähligen Fahrzeugen vor Ort.

© privat

© privat

© privat

Suche nach drei Burschen -

Waffe in Nachbars Schuhen gefunden

Wie sich bald herausstelle, war zu keinem Gewaltverbrechen oder einer erneuten irren Aktion eines Heckenschützen gekommen - vielmehr dürften Jugendliche mit einer Schreckschusswaffe von einer Wohnung heraus in den Innenhof geballert haben. Als die Cops die entsprechende Unterkunft stürmten, waren die gesuchten Jugendlichen aber bereits ausgeflogen. In der Wohnung wurde auch die Hülse eines abgefeuerten Projektils sowie eine geringe Menge an Kokain gefunden, die dazugehörige täuschend echte Pistolenattrappe fand sich in den Schuhen, die ein Nachbar vor seine Tür abgestellt hat...

Die Fahndung nach den Schreckschussschützen läuft.