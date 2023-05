Grosz gegen Bohrn Mena: Erfolg für ''Fellner! Live'' in Stadthallte

Zum ersten Mal fand der Schlagabtausch vor Live-Publikum statt.

Harte Bandagen. Wenn Sebastian Bohrn Mena auf Gerald Grosz trifft, ist ein spannendes Duell garantiert. Am Mittwoch fand die oe24.TV-Talk-Runde erstmal in der Wiener Stadthalle vor Publikum statt. Ganze zwei Stunden lang lieferten sich die Kontrahenten unter der Moderation von Sabrina Fröhlich ein Duell der Superlative. Unter dem Applaus der Fans in der fast komplett ausverkauften Stadthalle F liefen Grosz und Bohrn Mena zu Höchstform auf.

Einen ersten Ausschnitt daraus sehen Sie am Freitag ab 21 Uhr auf oe24.TV. Das komplette Duell dann Sonntag ab 20 Uhr.